Nos próximos dias, haverá a redução das chuvas e as temperaturas máximas ficarão ligeiramente mais amenas, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 20/2020 divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em parceria com a Emater-RS e Irga..

Nesta sexta-feira (4), a incursão do sistema de alta pressão deverá manter o tempo firme e as temperaturas mais amenas em grande parte do Estado; há possibilidade de ocorrência de chuvas isoladas no Litoral Norte e na divisa com Santa Catarina.

No sábado (5) e domingo (6), ainda ocorrerá chuva de forma isolada na Serra do Nordeste e no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Entre a segunda (7) e terça-feira (8), as instabilidades persistem em grande parte do Estado, onde ocorrerão chuviscos e garoas, exceto na faixa Leste e no Nordeste, onde poderá ocorrer chuva isolada.

Na quarta-feira (9), o tempo seco e as temperaturas em elevação vão predominar na maioria das regiões. Os totais de chuva previstos mais significativos deverão oscilar entre 25 e 40 mm na Serra do Nordeste, no Litoral Norte e em parte do Alto Uruguai. Nas demais regiões do Estado, os valores deverão variar entre 0 e 20 mm.

O boletim também avalia as condições atuais das culturas de feijão primeira safra, milho, ovinos e bovinos de corte, bovinos de leite, mel e arroz. O documento completo pode ser consultado em www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia.

Informações: Seapdr