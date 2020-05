A população dos Estados da Região Sul deve ficar atenta nesta sexta-feira porque, além da chuva forte que pode causar alguns transtornos, há também o risco de raios e ventania. Nesta sexta-feira (22), grande parte da chuva forte avança na madrugada até o período da manhã por áreas do setor Norte e Leste do Rio Grande do Sul .

Nas outras regiões as chuvas começam a ficar mais isoladas, mas ainda pode chover forte na Fronteira Oeste, Campanha até o Sul do Estado com a chegada de novas instabilidades do Uruguai.

Com altos volumes acumulados e temporais associados com fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo, segundo o boletim meteorológico semanal, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a Emater-RS e o Irga.

Fonte: Agora no RS