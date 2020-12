Em 2020, vivemos um ano atípico com a pandemia do novo coronavírus e precisamos nos adaptar à nova realidade e aprender a ficar longe das pessoas que amamos. Pensando em uma forma segura de aproximar os nossos leitores, a Gazeta lança o Clic do Leitor especial de Natal. Queremos ver, em imagens, o que o Natal representa para você!

Para participar, é muito simples: basta mandar uma foto ou um vídeo mostrando a decoração de Natal de sua casa, sua árvore enfeitada ou recordações dos Natais anteriores. O material deve ser enviado para o e-mail jornalgazetacp@gmail.com ou para nossa página no Facebook, informando seu nome e idade. Participe!

Confira as imagens publicadas na edição 114 da Gazeta: