O Clube Recreativo Harmonia comemorou no dia 09 de setembro, 49 anos de existência. Para celebrar a data, na quarta-feira (09) foi promovida uma Live com a Presidente do clube Recreativo, Cátia Cilene Dutra Morais, o mestre da Cultura Popular do Estado, Francisco Acidemar Nunes de Melo (Tio Cida), o Presidente da Executiva Nacional dos Clubes Negros, Luis Carlos Oliveira; Lisandro Paim (Presidente da Executiva Estadual dos Clubes Negros); André Ramiro (Vice Presidente do Clube Recreativo Harmonia) e com a intervenção do Jornalista William Brasil.

O Clube Recreativo Harmonia foi fundado em 1971, erguido por mãos negras, alvo na época de segregação racial, teve como primeiro presidente, conforme consta na Revista Sentinela de nº 32, do mesmo ano o Sr. Adão Lopes de Melo.

Segundo a Presidente do clube Recreativo, Cátia Cilene Dutra Morais, decorridos 49 anos, a entidade consta no mapeamento do IPHAN e no inventário nacional como bem imaterial. “Reconhecimento que também precisa ser feito pela comunidade local, pois este espaço é um Clube Social Negro, lugar de inclusão com direito à memória, que auxilia na preservação da História e da Cultura Afro- brasileira e na garantia da manutenção dos direitos civis da população negra, também é um espaço político que protagonizou e idealizou políticas públicas de enfrentamento ao racismo. Gueto Cultural, com passado e com futuro, casa que abriga sonhos, projetos e alegria. Assim nos definimos como um lugar de afirmação e identidade negra!”

Cátia relata que agora começa a contagem regressiva para os 50 anos de existência do clube, todos os meses no dia 09, serão realizadas ações de mobilização.