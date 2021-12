A Subseção Caçapava do Sul/Santana da Boa Vista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou uma nota na sexta-feira, dia 03, anunciando que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) publicou edital para a remoção de juízes para as duas Varas Judiciais da Comarca.

A vinda de novos juízes titulares foi um pedido da Subseção enviado à primeira vice-presidente do TJRS, desembargadora Liselena Schifino Robles Ribeiro, via ofício em 30 de setembro. Segundo a nota, o nome dos juízes que assumirão as vagas na Comarca serão anunciados em breve.

A nota completa pode ser acessada aqui.