Começou nesta sexta, dia 14, a obra de reforma do prédio da Prefeitura Municipal, que foi interditado pelo Corpo de Bombeiros em 2018, após parte do telhado cair devido à falta de manutenção do prédio.

O prédio que já é centenário, tendo sido a sede da Intendência e pertenceu à Teotônio Augusto das Chagas, de acordo com o livro Caçapava, um olhar sobre o século XX, escrito pelo Dr. Juarez Teixeira, receberá toda a manutenção necessária para que o Gabinete do Prefeito, a Secretaria Geral, a Procuradoria Geral Municipal, a Assessoria de Comunicação, Controle Interno e Setor de Patrimônio possam voltar a funcionar com segurança aos servidores e, assim, a Prefeitura economizará com alugéis de prédios onde estes setores atendem hoje.