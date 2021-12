Foi aberta oficialmente na noite deste sábado, dia 04, a programação do 2º Natal Encantado, uma promoção da Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Rotary Club Maria Augusta e com a Câmara de Vereadores, com apoio do comércio de Caçapava.

Estavam presentes no evento, que ocorreu na Praça Dr. Rubens da Rosa Guedes, o vice-prefeito Luiz Guglielmin (PSDB); o secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo; o secretário adjunto de Cultura e Turismo, Erni Rocha; o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Pereira (PDT); os padres Antônio Hermes e Atílio Zatycko; e membros do Rotary Club Maria Augusta.

Carla Casanova, representante do Rotary – que é o responsável pela decoração natalina da Praça -, contou que o projeto deste ano foi construído a partir de uma semente plantada em 2020, durante a pandemia, “para trazer esperança naquele momento”.

– É incrível ver pessoas passeando pela Praça e o sorriso das crianças olhando as luzes. Hoje, o projeto cresceu e ganhamos muitos apoiadores. Virou notícia, trouxemos visibilidade para a cidade. Agradecemos a todos que acreditaram em nosso trabalho – disse Carla.

Para o presidente da Câmara, Paulo Pereira, quando são realizadas essas parcerias, se colhem bons frutos:

– Hoje vemos a Praça enfeitada e bonita, e a comunidade participando da festividade.

Stener Camargo disse que quem ganha com essas parcerias é a comunidade:

– A Cultura e o Turismo podem ser geradores de emprego e renda, vetores econômicos da cidade.

O secretário aproveitou a oportunidade para convidar o Rotary Club Maria Augusta para renovar a parceria em 2022, estendendo a decoração a mais ruas de Caçapava.

O vice-prefeito Luiz Guglielmin disse que a Prefeitura está muito agradecida pelo envolvimento do Rotary e da Secretaria no projeto, que teve um belo resultado.

Para o padre Antônio Hermes, é muito bonito quando se consegue envolver a comunidade em projetos como esse.

O evento foi encerrado com uma apresentação da Banda Municipal Dr. Ciro Carlos de Melo no coreto da Praça.

Além de diversos eventos culturais, o 2º Natal Encantado conta também com uma feira de artesanato e da agricultura familiar de Caçapava.

A programação segue até 23 de dezembro. Confira abaixo:

05/12, 19h30min: Encantos de Natal da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, com a participação do Coral Municipal Caçapavano, sob regência do maestro Ney Beck.

08/12, 18h30min: evento solidário de Natal – Grupo Solidário Recanto de Maria e Espaço Jô Dança e show com o Grupo Rolezin.

11/12, 17h: mateada solidária do Baixos CP, com brinquedos infláveis, exposição de veículos, chegada do Papai Noel e praça de alimentação.

16/12, 18h: apresentação de Taekwondo – Elite Fight.

18h30min: apresentações do Projeto AABB Comunidade.

19h30min: mostra musical do Espaço Cantarolando.

17/12, 18h30min: Projeto Música na Praça – shows com Rafinha, Irvine e Caverão e Loka Levada.

18/12 e 19/12, 15h: Natal + Feliz do CRAS – atividades culturais, brinquedos infláveis, chegada do Papai Noel e distribuição de brinquedos.

21/12, 18h30min: Projeto Música na Praça – shows com Carine Cordeiro, Duda e Petty e Lenin e William.

22/12, 18h30min: Terno de Reis – PTG Ronda das Sesmarias.

23/12, 19h: apresentação do coral da Igreja Assembleia de Deus.

Fotos: Isabela Oliveira