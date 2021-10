Os trabalhos de restauro da Casa Borges de Medeiros começaram na sexta-feira, dia 01. Segundo a Mitra Diocesana de Cachoeira do Sul, proprietária do imóvel, esta primeira etapa deve ser finalizada em fevereiro de 2022, e inclui demolições; recuperação de alvenarias; remoção de telhado e forros antigos; restauração de trincas nas alvenarias que darão sustentação à estrutura do telhado; abertura de valas, descidas e outros serviços para execução do aterramento; e preparação de estrutura para as coberturas de vidro e telhas de barro colonial. Todo o material que estiver em condições de ser recuperado será também restaurado.

Ainda de acordo com a Mitra Diocesana, os recursos para a primeira etapa, que tem um orçamento de R$ 280 mil, foram obtidos através de Lei de Incentivo à Cultura e captados junto à Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul). A obra está sendo executada pela empresa JMB Serviços para Construção Civil Ltda.

Também conforme a Mitra Diocesana, todo o projeto de restauro da Casa Borges de Medeiros está aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (IPHAE). Após concluídas as obras, a Casa terá espaço para um memorial sobre o político Antônio Augusto Borges de Medeiros, que nasceu na casa em 19 de novembro de 1863 e governou o Rio Grande do Sul por 25 anos (de 1898 a 1908 e de 1913 a 1928). As demais salas serão utilizadas pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção.

Foto: Isabela Oliveira