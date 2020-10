A Comissão da Mulher Advogada da Subseção Caçapava/Santana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS) está realizando a campanha social “Canecas da Liga”. O objetivo é ajudar a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Caçapava do Sul. Segundo a Presidente da Comissão, Flavia Teixeira Machado, o lucro das vendas das canecas será revertido para entidade.

Para adquirir as canecas ou obter mais informações sobre o projeto, basta entrar em contato com Flavia pelo telefone (55) 999195532. Já para contribuir com a Liga, é possível fazer depósitos diretamente na conta bancária da instituição no Banrisul (Agência 0137 – Conta 06.161583.0-2) ou visitar a sede da entidade na Rua Júlio de Castilhos, 1.270 (esquina com a Rua Barão do Rio Branco).