Na manhã desta terça-feira, dia 23, a Comissão de Saúde da Câmara, formada pelos Vereadores Ricardo Rosso, Márcia Gervásio e Boca Torres, participaram de um reunião por videoconferência com a Secretária de Saúde, Ines Salles.

A pauta do encontro foi as ações da Secretaria de Saúde no combate a Pandemia, os recursos utilizados na Secretaria para a Covid-19 e a política de transferência de pacientes em estado grave, que necessitam de UTI.

A Secretária explicou a política de saúde desenvolvida neste momento e sobre a falta de profissionais nas unidades de saúde, principalmente no ESF IV que está sem médico. A Secretária explicou que vários profissionais estão com a Covid-19, por tanto, é necessário uma readequação, no qual passa pela aprovação da Câmara para contratar mais servidores para a linha de frente. Sobre os projetos, o Legislativo irá aprovar na tarde desta terça-feira.

Entrou na pauta também o Hospital de Caridade e as transferência de pacientes para outros municípios, principalmente Cachoeira do Sul. A reunião durou aproximadamente 1h30min.

Informações: Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul