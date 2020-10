O Comitê de Combate ao Coronavírus se reuniu na terça-feira, dia 13, com a equipe da Secretaria de Saúde para discutir o aumento do número de casos de Covid-19. De acordo com os dados, somente nos três boletins anteriores ao encontro, haviam sido registrados 25 novos casos.

A reunião, que contou com mais de 25 profissionais da área de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, infectologistas, epidemiologistas e técnicos, dentre outros, teve, também, a presença do Prefeito Giovani Amestoy, do Secretário Geral Cassius Poglia e do Sargento Pereira, da Brigada Militar (BM). O objetivo do encontro foi alinhar ainda mais as ações para frear o avanço dos novos casos através de mais campanhas educativas e fiscalização mais ostensiva.

De acordo com o Comitê, o aumento de casos está diretamente relacionado às junções intrafamiliares e, também, a surtos que foram registrados.

– As pessoas estão saindo a trabalho, ao comércio e voltando para casa, porém, não estão cuidando mais da saúde, fazendo o uso das máscaras ou mesmo higienizando as mãos com álcool em gel ou com água e sabão. Além, é claro, das junções com compartilhamentos de copos, mate, objetos –, declarou um dos membros do comitê em relação ao aumento de casos.

– Somente em uma família, foram registrados mais de 11 testes positivos e, em uma empresa, mais de sete casos, por descuido ou por contato com alguém que portava o vírus e não sabia – frisou outro técnico da Saúde.

A Vigilância informou que tem mantido as ações de fiscalizações e instruções em comércios, que uma nova fase do trabalho se iniciará e que, junto da BM, serão aplicadas multas às pessoas que não utilizarem máscaras e às empresas que não cumprirem as medidas de Segurança. A BM pode, inclusive, registrar um Boletim de Ocorrência por atentado à vida nestes casos.

Também foi informado que reuniões com grupos como os responsáveis pelas Caieiras, mercados, bancos e comércios estão sendo realizadas para frisar todos os procedimentos que devem ser adotados para o combate ao coronavírus.

O Secretário Cassius informou que, desde o início, tem acompanhado e elaborado gráficos dos Boletins Epidemiológicos do município e com números comparativos aos boletins emitidos pelo Estado do Rio Grande do Sul.

– Desde que começaram os boletins, sempre tivemos nossos índices melhores que os do Estado. Analisamos, a cada boletim, 11 indicadores e, em nove, estamos bem melhores do que o Estado. Porém, estamos com sete boletins seguidos em que nos afastamos do número mais próximo ao ideal na taxa de recuperação. Esses indicadores são parâmetros para tomadas de decisões do comitê – declarou o Secretário.

Na reunião, também foi decidido que as solicitações de aberturas ou flexibilização de novos setores ou eventos serão congeladas pelas próximas semanas até que haja uma melhora no número de novos casos e foi acordado que, em caso de solicitação de eventos, será obrigatório, além do solicitante apresentar o plano do evento, exigir que os participantes apresentem, na entrada (que contará com a presença da fiscalização) teste rápido de Covid-19, evitando riscos a saúde dos demais.

A Prefeitura deverá emitir um novo decreto nos próximos dias revogando os decretos anteriores e unificando todas as medidas que estão vigentes neste momento. Em caso de persistir o aumento dos casos, medidas mais restritivas poderão ser tomadas.

Informações e imagem: Prefeitura Municipal