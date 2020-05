O artistas Raphael Munhóz, usou o lúdico para criar máscaras lindas e confortáveis e assim incentivar os pequenos ao uso

Fazer as crianças utilizarem máscaras é um desafio e tanto neste momento em que o item é tão importante para a saúde. Entretanto, é essencial ficar atento à idade recomendada para uso, e aos cuidados necessários para que essa experiência seja realmente uma prevenção ao coronavírus, e não uma maneira de facilitar o contágio ou de causar acidentes.

Segundo especialistas, a melhor maneira de evitar que uma criança seja contaminada pela covid-19 é manter o isolamento social e ensinar a ela sobre as regras de higiene, como lavar as mãos com água e sabão e usar álcool gel. O ideal é evitar levar a criança para atividades que exijam sair de casa, principalmente as que ainda não tenham a capacidade de compreender orientações de não beijar, não abraçar e não tocar nas superfícies.

Por isso, criamos uma lista de dicas com base nas informações dos médicos para ajudar você a saber como os pequenos devem usar máscaras. Embora o uso do equipamento de proteção seja recomendado a partir dos dois anos de idade, ele não é indicado em alguns casos. Por isso, primeiramente, é importante descartar algumas situações:

Quando, pelo uso da máscara, as crianças passem a levar a mão na face um maior número de vezes, pois isso aumenta o risco de contaminação

Quando a criança estiver com falta de ar ou congestão nasal, pois a máscara poderá gerar uma sensação de sufocamento

Quando a criança não aceita usar a peça ou não consegue retirar a máscara sem auxílio. Isso é importante para evitar acidentes

Como fazer a criança usar a máscara corretamente

A melhor forma de a criança se adaptar ao uso da máscara é fazer isso de forma lúdica, usando brincadeiras, sem forçar e sem brigar. Máscaras customizadas auxiliam muito para a aceitação:

O papel dos pais ou cuidadores é fundamental na hora de conversar e exemplificar o uso correto

Uma forma de fazer isso pode ser colocando a máscara no brinquedo preferido, como num ursinho ou num boneco

Outras maneiras de incentivar pode ser decorando e personalizando a peça, mostrando fotos de outras crianças usando, desenhando uma máscara no personagem favorito de um livro, ou, treinando com a criança em casa

Qual o modelo, o tecido e o tamanho apropriado para a criança

A máscara deve cobrir nariz e boca e ficar bem fixa ao rosto, evitando entrada de ar lateral

Em crianças, devemos dar preferência para as que são feitas sob medida

Ou, usar aquelas que podem ser amarradas, pois ajudam na hora de ajustar conforme o rosto da criança

Devem ser usadas máscaras preferencialmente com três camadas, feitas com tecido 100% algodão, ou TNT, podendo ter até 10% de elastano

Informações: Clic RBS