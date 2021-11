Por Heron Freitas/Especial

O Clube União Caçapavana, neste sábado, dia 20, foi sede da quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Snooker – Six Red.

O evento contou com a participação de jogadores de diversas regiões do Estado e com as presenças do atual campeão brasileiro, categoria Master, Jonas Luz, e do campeão de 2018 na categoria Sênior, Volney Ferraz (Goiano).

Atletas de Caçapava marcaram presença na competição: Arlindo Stefany, Tibério, Bem-Hur (Guga), Sandro Gervásio, Vinicius, Pedro e Marcelo Ilha representaram o município na competição.

Representando a cidade de Pelotas, participou do torneio o caçapavano Carlos Arthur (Tutuio).

A competição teve início às 9h, e foi disputada durante todo o sábado. A maratona de jogos terminou somente à noite, quando foi conhecido o campeão do torneio.

Em uma partida disputada, Xuxa venceu Tuzinho e foi o campeão da quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Snooker – Six Red.

Tutuio ficou em terceiro lugar, Arlindo Stefany em quinto e Tibério em sétimo.

Esta é a primeira vez que Caçapava é sede do torneio organizado pela Federação Gaúcha de Snooker e Bilhar.

Conforme Arlindo Stefany, um dos incentivadores para que essa etapa fosse realizada em Caçapava, foi uma honra receber grandes nomes do snooker aqui no município.

– É a primeira vez que organizamos uma competição deste nível em Caçapava. Gostaria de agradecer aos patrocinadores e a todos aqueles que colaboraram para a realização deste evento aqui no município – disse Arlindo Stefany.

Fotos: Heron Freitas