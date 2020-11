A presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial (Compir), Deise Lisiane Soares Luiz, acompanhada pelo vice-presidente Francisco Acidemar Nunes (Tio Cida) e pela coordenadora Cátia Cilene Dutra Morais, se reuniu com o prefeito Giovani Amestoy na quarta-feira, dia 18. Na reunião, foi apresentada a direção eleita para o Conselho e discutidos os apoios da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em projetos relacionados ao Compir e ao Mês da Consciência Negra.

No encontro, também foram abordados os avanços do Conselho ao longo dos últimos dois anos. De acordo com o Compir, no momento, estão sendo desenvolvidos cinco projetos em parceria com a Unipampa e com a UFSM: “Percurso da Presença Negra em Caçapava”; “Caminhos para conservação do Bioma Pampa – etnobotânica em quilombos em Caçapava do Sul”; “Quilombos Urbanos”; “Geoquilombos”; e “50 anos dos Clubes Negros de Caçapava do Sul”.

Conforme Cátia Cilene, o Compir vai aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR). Fazendo parte deste cadastro, o município poderá participar de editais voltados a políticas públicas para negros. Também de acordo com a coordenadora, nos próximos quatro anos, serão desenvolvidos projetos para fortalecer as estratégias de enfrentamento ao racismo e as políticas públicas voltadas para a população negra, como a realização da Conferência de Igualdade Racial, a criação do Fundo Municipal do Compir, fortalecer o Conselho, consolidar a implementação da Lei 10.639 no município e criar o fórum intersetorial.