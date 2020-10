O Projeto Caminhos do Sul da América, em parceria com a Câmara de Vereadores de Caçapava, promoveu o Concurso Cultural 2020 para celebrar os 189 anos de emancipação do município, que se comemora no próximo dia 25 de outubro.

Há mais de sete meses se ajustando aos Decretos com os protocolos de combate à Covid-19, transpassando um inverno rigoroso, chegou a primavera e carregou de ânimo os participantes do Concurso, que presenteiam Caçapava com crônicas, poesias e fotografias com o tema “O Melhor e o Pior da Pandemia do Covid-19”, divididas nas categorias “88 Palavras” e “Jardins Caçapavanos”. Devido ao não retorno às aulas, a categoria “Desenho Infanto-Juvenil” foi cancelada.

Expressões que caracterizam e fotografam bem a vivência nesses tempos foram apresentadas pelos participantes. Os classificados da categoria “88 Palavras” são Newton Fontoura Gomes (Troféu Poesia), Edison Aran Nunes Krusser (Troféu Crônica), Geruza Cassol e Isa Dóris Teixeira de Macedo; e, na categoria fotografia, Juliano Teixeira Porto (Troféu – Foto: A primavera colorindo e trazendo fé aos Caçapavanos.), Carmem Suzanita Teixeira dos Santos, Isa Dóris Teixeira de Macedo, Rita de Fátima Freitas Rocha e Rita de Cássia Acunha Razzera. Todos receberão o certificado de participação do Concurso em suas residências.

Confira os vencedores: