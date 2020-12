A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC), responsável pela realização do Concurso Público de número 01/2020, em acordo com a prefeitura de Caçapava, remarcou as datas das provas para os dias 13 e 14 de março de 2021.

A realização do certame, prevista para os dias 9 e 10 de janeiro de 2021, havia sido adiada devido ao aumento de casos de Covid-19 tanto no município quanto no Estado e no país.