Prefeitura e Seduc lançam projeto: 1ª Formação da Música na Educação O curso de estimulação e terapia no ambiente escolar e na educação especial visa trazer uma proposta de conhecimento, e trocas de técnicas introduzindo a musicoterapia como aliada no processo educacional tratando e estimulando alunos do público alvo da educação especial e alunos da educação Infantil como base do desenvolvimento humano.O curso será conduzido pela Professora Adriana Inácio e terá duração de 20h, as inscrições começaram hoje, sexta feira (15) e vão até dia 22 de maio. E terá como tema: A Introdução da música como processo de estímulo e terapia no ambiente escolar e na educação especial.As inscrições estão disponíveis no link https://docs.google.com/forms/d/1UYLhSpMDiQrj6cx075dQPXEEv6evZTFcRtPqM9fulU4/edit