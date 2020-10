A partir desta semana a Gazeta de Caçapava trará a série eleições 2020. A cada semana o jornal apresentará as propostas principais do plano de governo dos candidatos à majoritária. Abrindo a série, está semana apresentamos o perfil dos seis candidatos a prefeito de Caçapava do Sul

Sou Darlan Freitas, tenho 32 anos, sou casado com a Carolina e sou pai do Fabrício e do Antônio. Não tenho sobrenome política, não sou filho de político profissional, não tenho amigo megaempresário, nunca fui candidato. Sou um Caçapavano simples que começou a trabalhar aos 11 anos limpando o pátio do depósito da Urbis e, com 15 anos, gerenciava pedidos de venda de 14 filiais. Mas, assim como muitos jovens caçapavanos, eu precisei ir embora para fazer a minha vida e buscar novas perspectivas fora da minha terra.

Atuei como músico e professor em diversos estados do Brasil, morei em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Pelotas.Em 2012, fui Secretário de Cultura e Turismo de Caçapava.

Estive a frente da secretaria por 5 meses, ampliamos a participação da comunidade na cultura e no turismo e resgatamos junto ao planejamento muitos projetos.

Entre eles o projeto das Cidades Históricas, que trouxe mais de 20 artistas do Instituto de Artes Cênicas do RS para um espetáculo teatral na matriz, também trouxemos no projeto a OSPA. Foi através desta experiência que percebi o quanto uma administração pública pode ser boa ou ruim para um município.

Oito anos se passaram e eu jamais parei no tempo, neste período, criei empresas, gerenciei diversos projetos, ministrei cursos de gestão, marketing e vendas para diversas empresas, me formei em Administração Pública e sou o criador da maior plataforma de qualificação política e eleitoral do RS, fazendo de Caçapava uma referência para 288 cidades gaúchas. Por isso, eu quero ser o prefeito dos caçapavanos!

Giovani Amestoy tem 34 anos, foi o 1º prefeito eleito pelo PDT na história do município de Caçapava do Sul, em 2016; sendo, naquele mesmo ano, o 4º prefeito mais jovem eleito no Estado do Rio Grande do Sul. Casado com Andressa e pai da Manu, Giovani é o filho caçula da professora Olga e do advogado Aldo, irmão das servidoras públicas do município Márcia e a professora Andrea. Ele é formado em Medicina Veterinária, pós-graduado em Gestão e Segurança Pública e servidor público na área de segurança.

Com uma administração zelando pela saúde da população caçapavana mesmo com a Pandemia, Giovani pagou dívidas herdadas das Administrações anteriores, retomou e concluiu obras abandonadas há décadas, como a Creche da Vila Henriques, Cras Floresta e Campo da Promorar sem deixar de modernizar a cidade com obras como a do quadrante central, com colocação de asfalto e nova rede de esgoto em mais de 26 quadras.

Valorizou os servidores, que tiveram seu Fundo de Aposentadoria e de Saúde regularizados (estavam atrasados), aumentou em mais de 30% o vale alimentação que estava congelado há anos e, com o Gabinete aberto, ouviu as demandas dos moradores, visitando os bairros e interior.

Para o futuro, Giovani garante ampliar o projeto de modernidade, com calçamento de + 100 quadras dos bairros, + escolas de turno integral e + cuidado com a saúde dos caçapavanos, que já conta com Unidade Móvel que deve começar a atender em breve nos bairros e interior e com a compra da UTI Móvel. Com + serviço público de qualidade com o Concurso Público que aguarda agendamento de data da prova e + saúde, educação, segurança com a Guarda Municipal e Caçapava no rumo certo!

Sou a Rosane Abdala, esposa do Jorginho, mãe do Carlos e do Ricardo. Cheguei a Caçapava aos cinco anos, aqui vivi minha infância e juventude. Há 42 anos, encontrei o Jorge e, juntos, formamos nossa família. Assim como nós, nossos filhos também atuam na área da saúde. Aqui, me tornei empresária e produtora rural. Por concurso, fui funcionária pública durante 30 anos. Caçapava também me deu a oportunidade de ser Secretária de Saúde em duas oportunidades, Secretária de Assistência Social, Vereadora em dois mandatos, presidente da APAE e de acompanhar o Jorge quando foi prefeito por dois mandatos.

Nesta trajetória, conheci as demandas da área da saúde, assim como a realidade de centenas de famílias espalhadas por todos os cantos de nossa cidade. Meu trabalho sempre foi voltado para promover a saúde das pessoas. Na Saúde, assim como na Assistência Social, nos propusemos a realizar um atendimento humanizado, orientando e ajudando as pessoas, disponibilizando tempo e ouvindo a todos com atenção e respeito.

Após anos de trabalho e dedicação, sinto-me motivada e preparada para assumir esta missão. Com a bagagem de quem aprendeu a vencer dificuldades e desafios, sempre buscando o melhor para todos.

Conto com o apoio da minha família, da família progressista, de um grupo de trabalho formado por pessoas experientes, qualificadas e de elevado espírito público, e o apoio de muitos amigos. E tenho ao meu lado, um parceiro de muitas lutas e conquistas, Flávio Barreiro, um cidadão do bem, um homem honrado.Depois de muito caminhar e adquirir conhecimentos e experiência, quero retribuir tudo o que recebi, trabalhando ainda mais por Caçapava!

Luis Carlos Taschetto tem 61 anos, é caçapavano, advogado formado em Direito pela PUC, com pós em Responsabilidade Civil pela Unisinos e Direito Processual Civil pela Unisc. Filho de Ivo e Vilma Taschetto, desde jovem aprendeu a importância de ajudar no sustento da família. Na juventude, trabalhou na oficina Surdiscar, o que garantiu o seu sustento.

Taschetto é casado com Giovanna Saldanha e tem um filho de 13 anos, Antonio. A união é uma das principais características da família. Há 30 anos, se dedica à advocacia com atuação regional, juntamente com sua esposa e uma equipe de profissionais no escritório Alcides Saldanha Advogados Associados. Nas horas de lazer, eles se reúnem e vão para sua propriedade na região do Irapuazinho.

Sua trajetória política começou no convívio familiar. Na juventude, filiou-se ao PMDB e passou a participar das ações partidárias, foi membro da executiva, do diretório e eleito presidente do partido por mais de um mandato. Trabalhou como chefe de gabinete na Secretaria de Estado de Minas e Energia e Comunicações, atuou como secretário de município no governo de José Erli Vargas e como procurador jurídico na Câmara de Vereadores de Caçapava. Em 2018, foi condecorado pela Ordem dos Advogados do Brasil em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em favor do Estado Democrático de Direito e da Advocacia Nacional.

Dedicação, comprometimento, honestidade e solidariedade são as principais características de Luis Carlos Taschetto. E, baseado nestes princípios, pretende implantar um novo sistema de gestão pra modernizar e dar transparência nas ações da administração municipal, atendendo às demandas e às reais necessidades da população.

Zauri Tiaraju de Castro nasceu em Caçapava no dia 05/05/50, no Hospital da Dra. Nair. Filho de Alvim Rodrigues de Castro e Eli Ferreira de Castro. Casado com Daiane Hinckel Goss e tem duas filhas, Patrícia Castro e Maria Eduarda de Castro. Alfabetizou-se na então Escola Vitor Costa, no Durasnal, e, depois, estudou no Dinarte Ribeiro e Colégio Nossa Senhora da Assunção.

Em fevereiro de 1969, ingressou na ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, em Resende – RJ, onde foi declarado Aspirante a Oficial do Exército Brasileiro em dezembro de 1972.

Serviu posteriormente em São Gabriel – RS, Boa Vista – RR, Santa Maria – RS, Rio de Janeiro – RJ, Montevidéu – ROU, na Embaixada do Brasil, e, finalmente, depois de mais de trinta e três anos de serviço ativo, solicitou transferência para a reserva do EB no posto de General de Brigada, encerrando no comando do 1º Batalhão Ferroviário de Lages – SC uma carreira exitosa que lhe rendeu diversas condecorações nacionais.

Em Lages, durante sete anos o Coronel exerceu os cargos de Secretário do Planejamento e Secretário de Água e Saneamento do município. Retornou para Caçapava em 2007 e elegeu-se Prefeito em 2008.

Em 2020, o Coronel concorre pelo PL-22 bem acompanhado pela Professora Eneida Lopes, uma destacada e conhecida figura pública de nossa cidade, cuja vida é dedica à nobre missão de educar para a vida.

Com 70 anos de muitas vivências construtivas, o Coronel acredita que a vida daqueles que mais precisam dependem sim de um poder público sério e trabalhador e de um jeito de fazer política que respeite as ideias de quem pensa diferentemente. Política é meio, não é um fim em si mesma.

Antônio Rodrigues (TONINHO); Caçapavano; Graduado em Ciências Sociais; Pós-graduado em Ciências Sociais e Humanas. Filho de Leda e Ênio Rodrigues, é casado com Lúcia Laine, com quem teve quatro filhos.

Iniciou sua trajetória política e social em grupos de jovens na Vila Sul e Promorar, fundou e atuou nas Associações Comunitárias destes bairros. Em junho de 1986, começou a trabalhar na Companhia Brasileira do Cobre (CBC), nas Minas do Camaquã, tornou-se um líder sindicalista dos trabalhadores mineiros, com mais de mil sindicalistas.

Em janeiro de 1990, assume a presidência do Sindicato dos Mineiros, organizando a maior greve de trabalhadores já vista em Caçapava do Sul na luta por direitos trabalhistas. Após a greve, tornou-se um membro da Confederação Brasileira dos Trabalhadores do Setor Mineral.

Incentivado por seus companheiros, decide filiar-se ao Partido dos Trabalhadores (PT), desde 1990, após ter participado de um curso de formação sindical com Lula. Em 1996 concorreu a vereador pelo PT, tendo uma expressiva votação nas urnas, mas não atingindo o coeficiente eleitoral da época para que pudesse eleger um representante no parlamento municipal.

No ano de 1997, o PT deixava de ser uma comissão provisória para virar um diretório municipal, tendo Toninho (Popularmente conhecido), como presidente do Partido. Nesta época foi convidado pelo Deputado Federal de Bagé Luís Fernando Mainardi, como assessor regional. Em 1999, assume a coordenação política do escritório dos deputados Paulo Pimenta e Mainardi no município. Em 2000, foi eleito o primeiro vereador do PT na história do município, com uma votação de 346 votos, conquistando a 14º cadeira no Legislativo Municipal.