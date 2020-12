A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que, devido à previsão de chuvas nas regiões dos principais reservatórios de água que contribuem para a geração de energia do Sistema Interligado Nacional, a bandeira tarifária para janeiro de 2021 será a amarela. Com isso, as contas de luz ficarão mais baratas no primeiro mês do ano que vem.

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. As cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. O objetivo é induzir o consumidor a fazer uso da energia elétrica de forma mais consciente, evitando desperdícios.