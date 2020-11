Seguindo orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), na terça-feira, dia 17, a Câmara de Vereadores de Caçapava aprovou por unanimidade as contas municipais de 2017, primeiro ano de governo de Giovani Amestoy. As contas de 2018, 2019 e 2020 devem ser enviadas pelo TCE durante os anos de 2021 e 2022 para o Legislativo Municipal, que faz o julgamento final.