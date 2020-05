Na tarde de hoje a Secretaria Municipal de Saúde de São Sepé, atualizou o boletim epidemiológico do município, o qual mostra que o número de casos positivos para o novo coronavírus subiu para 10 e 2 casos já estão curados.

O boletim também mostra o aumentou do número de pessoas testadas em São Sepé, que já chega a 189. Para os casos suspeitos há possibilidade de se realizar três tipos de testes, o chamado PCR, o teste rápido antígenos e o teste rápido lgM e lgG sorologia.

Pelo menos 200 pessoas estão com o ciclo de monitoramento concluído. Outros 88 pacientes que apresentaram algum tipo de sintoma seguem em isolamento domiciliar e estão sendo monitorados.

Segundo as autoridades de saúde os pacientes que testaram positivo para o Coronavírus estão recebendo a assistência médica necessária. As ações de monitoramento também continuam sendo executadas pelas equipes técnicas.

De acordo com a prefeitura os novos números sinalizam para que os sepeenses não descuidem da prevenção: distanciamento social, medidas de higiene e uso da máscara continuam sendo as principais armas contra a Covid-19.

Informações: Prefeitura Municipal de São Sepé