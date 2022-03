Coronel Tiaraju muda de partido

Caçapavano agora está filiado ao União Brasil e pretende concorrer a deputado estadual

O ex-prefeito de Caçapava, Coronel Zauri Tiaraju de Castro, deixou o Partido Liberal (PL), do qual era presidente da Comissão Executiva no município, para filiar-se ao União Brasil (UB), a convite do secretário Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luis Carlos Busato. A assinatura da ficha de filiação ao novo partido ocorreu na sexta-feira, dia 18, na sede do UB, em Porto Alegre.

Coronel Tiaraju presidiu o PL em Caçapava desde a fundação na cidade, em 2019, e concorreu a prefeito em 2020 pelo partido, mas renunciou à candidatura por causa da impugnação em segunda instância da chapa que encabeçava.

O União Brasil é um novo partido que, a nível nacional, surge da fusão do Democratas (Dem) com o Partido Social Liberal (PSL). No Rio Grande do Sul, o UB agregará também a maioria da bancada estadual do PTB.

Segundo Tiaraju, a decisão de trocar de partido se deu pelo desejo de seguir fazendo política com maior protagonismo e pelo anseio de ajudar Caçapava “a conquistar dias melhores para sua população urbana e rural”.

– Caçapava não tem saneamento, embora exista uma obra da primeira estação de tratamento de esgoto com a construção paralisada. As ruas, para serem pavimentadas, dependem das emendas parlamentares de alguns vereadores. E o interior ainda se encontra precariamente transitável, às custas do esforço dos agropecuaristas – declarou.

Sobre seu futuro político, o novo membro do UB disse que pretende concorrer a deputado estadual.

– Nossa terra merece e precisa de um representante na Assembleia Legislativa para encurtar a distância regional que hoje existe entre a administração dos pequenos municípios e os recursos disponibilizados pelo Estado – afirmou.

Foto: Divulgação