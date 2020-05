Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Caçapava do Sul adquiriu 09 mangueiras de combate a incêndio, 02 macacões de apicultor, 02 macas de resgate, entre outros itens.

Os novos equipamentos irão possibilitar um melhor atendimento as comunidades de Caçapava do Sul, Lavras do Sul e Santana da Boa Vista, áreas que atualmente são atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Caçapava.

A aquisição foi feita Via Funrebom, com recursos oriundos de taxas de alvarás. O Comandante local do Pelotão, Tenente Sena agradece o apoio, da Secretaria da Fazenda Ihoko Nakashima Mota e sua equipe, sem o qual não seria possível a aquisição dos equipamentos.

Fonte: CBM