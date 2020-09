Segundo a nota o Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Caçapava do Sul tem recebido denúncias de que alguns estabelecimentos comerciais receberam a visita de pessoas que se identificaram como “bombeiros” e estes fizeram vistorias nos equipamentos de segurança contra incêndios, substituíram extintores, instalaram placas de sinalização e iluminação de emergência e ao final cobrando um valor acima do que é praticado pelo mercado.

Corpo de Bombeiros Militar esclarece que não realiza a instalação de extintores e nem recebe valores em espécie, pois suas taxas de análise e vistorias são recolhidas através de boleto bancário. Quanto a compra dos equipamentos de segurança Contra Incêndio informaram que os proprietários de estabelecimentos comerciais são livres para adquirirem onde lhes forem convenientes, portanto não deverão se submeter a nenhuma forma de coação.

E destacaram que o Corpo de Bombeiros Militar é o único órgão responsável pela fiscalização das medidas de segurança contra incêndio e também pela emissão do licenciamento através do APPCI (Alvará de Prevenção e Proteção do Corpo de Bombeiros) e CLCB (Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros). E declarou que repudia qualquer atitude que venha impor ou coagir as pessoas a fim de impor vendas forçadas.

Confira a nota na integra: