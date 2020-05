Foto: Divulgação CB Caçapava do Sul

O Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul recebeu do Comando, com sede em Porto Alegre, um equipamento desencarcerador de corte e separação, nesta terça-feira (12).

O Comandante local do Pelotão, Tenente Sena, em reunião com o Comando Geral do Corpo de Bombeiros, expôs a necessidade de um melhor reaparelhamento afim de atender as ocorrências de alta complexidade na área de responsabilidade do Corpo de Bombeiros de Caçapava.

Pois atualmente essa área compreende Santana da Boa Vista, Lavras do Sul e os limites de São Gabriel, São Sepé, Cachoeira do Sul e Bagé. São três municípios, três BR’s e uma RS, com alto fluxo de veículos pesados. O equipamento, apesar de ser usado, encontra-se em excelentes condições, e certamente muito agregará na qualidade do atendimento à ocorrências de resgate veicular.

Fonte: Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul