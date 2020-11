O Corpo de Bombeiros Militar de Caçapava recebeu, na quarta-feira, dia 04, uma Instrução de Nivelamento em Operações com Cães de Busca e Salvamento. Em um primeiro momento, foi ministrada a parte teórica da instrução e, na sequência, próximo ao Forte D. Pedro II, a prática com os cães do Canil do 4° Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Maria, que já participaram de diversas operações no país, como a missão de buscas às vítimas de Brumadinho (MG) no ano passado.

Confira algumas imagens:

Informações e imagens: Corpo de Bombeiros Militar de Caçapava