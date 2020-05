A Corsan de Caçapava do Sul emitiu nota neste sábado, dia 08, para agradecer a comunidade pela compreensão relativo aos problemas de abastecimentos de água que ocorreram no final de semana devido ao baixo volume dos dois reservatórios que abastecem a cidade, e também pela consciência de economizar a água potável durante uma das maiores estiagem que Caçapava enfrenta.

O gerente da Unidade local, Ary Figueiredo, disse que a comunidade está fazendo a sua parte, bem como a Corsan, que está fazendo de tudo para manter normalizado o abastecimento, mas reforça que a comunidade não pode relaxar, porque sem chuva, a cada dia a água fica mais escassa.

” Estamos trabalhando com a barragem do salso e com o volume morto da barragem da fonte do mato, além dos 10 caminhões pipa que estão abastecendo diariamente a Estação de Tratamento de Aguá da Corsan (ETA). Somente os caminhões chegam a transportar mais de 300 mil litros de água bruta por dia para ser tratada. A comunidade precisa continuar economizando para que o nosso esforço mantenha o abastecimento em dia”, disse Ary.

Informações: Blog do Lorenzo