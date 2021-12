A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) informou que haverá interrupção no abastecimento de água em Caçapava na noite de hoje, dia 08, para limpeza e manutenção do reservatório. O serviço será realizado em um período de quatro horas, das 21h às 23h59min. O retorno do abastecimento está previsto para às 2h da madrugada de quinta, dia 09, podendo ocorrer oscilações de pressão em determinados pontos da cidade. Algumas regiões poderão ter o abastecimento retomado antes do prazo.

Foto: arquivo