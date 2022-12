Corsan pede cuidados com o uso da água

Atitudes que podem economizar água:

• Tomar banhos curtos, de preferência abrindo a água do chuveiro somente para o enxágue.

• Fechar a torneira enquanto escovar os dentes.

• Molhar as plantas com regador, e no início da manhã ou no final da tarde, para diminuir a evaporação.

• Evitar lavar calçadas. Caso seja necessário, usar balde e vassoura.

• Não lavar o carro com mangueira, mas utilizando balde e esponja, para controlar a quantidade de água.

• Ficar atento a vazamentos em canos, torneiras e descargas, e se for o caso, consertá-los com urgência.

• Utilizar máquinas de lavar roupa ou louça na carga máxima.

Fonte: Corsan