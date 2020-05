Foto: Divulgação Cotrisul

Na quarta-feira (27), a Cooperativa Tritícola Caçapavana Ltda, elegeu a nova diretoria em Assembleia Geral Ordinária, realizada no CTG Sentinela dos Cerros, seguindo todas as normas dos órgãos de saúde do município e com expressa autorização destes órgão para a realização. Na ocasião Gilberto Dickel da Fontoura foi eleito Presidente e Luísa Silva dos Santos sua Vice-presidente.

A Vice-presidente Luísa relatou quais são as expectativas da diretoria nesta nova etapa que se inicia, “nosso trabalho será de continuidade ao que foi iniciado pelo Sr. Luís Eugênio junto aos associados e comunidade em 1994 e que transformou a Cotrisul no que é hoje, uma organização que em 2019 faturou mais de 600 milhões de reais com imensa contribuição para o desenvolvimento das comunidades que está inserida. Alguns ajustes serão feitos, é claro, mas inclusive estes ajustes já vinham sendo tratados desde a gestão anterior. Sabemos que teremos imensos desafios, visto que o estado passou pela maior estiagem dos últimos 30 anos somado ao cenário de crise geral ocasionado pela pandemia do novo coronavírus.”

Luísa é a primeira mulher vice-presidente na liderança da cooperativa em 60 anos, é formada em administração de empresas pela PUCRS, com MBA em Gestão Financeira pela FGV. E está inserida no mercado de trabalho desde os 17 anos, quando ingressou na faculdade, além de 15 anos de experiência como profissional dedicada ao agronegócio.

Sobre a pandemia que tem mudado a rotina de todos Luísa relata que para a Cotrisul é algo desafiador, como é para todos os setores e destaca que todas as unidades de negócio da cooperativa se ajustaram imediatamente de acordo com as condutas sanitárias recomendadas. “Quanto a nova realidade do mundo frente a pandemia (presente e futuro), estamos ainda entendendo essa nova realidade e ajustando diversas condutas e processos”. Finalizou a vice-presidente.

Atualmente a Cooperativa Tritícola Caçapava conta com 1.780 associados distribuídos em cerca de 10 municípios.

Por Iara Menezes