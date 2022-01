O Corpo de Bombeiros de Caçapava divulgou uma nota na terça-feira, dia 11, sobre o aumento das ocorrências de incêndio. Segundo a nota, “devido à estiagem, às altas temperaturas e à baixa umidade do ar, as ocorrências de incêndio, principalmente em vegetação, têm crescido muito” e “as guarnições estão diuturnamente empenhadas em atender todos os chamados, porém, com o efetivo reduzido em virtude do início da Operação Verão, por vezes o desdobramento se faz necessário, pois são duas, três ou até mais ocorrências juntas.”

A nota finaliza orientando a população a ligar para os telefones 193 ou (55) 3281-5144 em caso de emergência. Se ninguém atender nestes números, a orientação é ligar para a Brigada Militar, “que, nestes casos, tem prestado apoio de filtro e informações”.