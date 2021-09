A Prefeitura anunciou na manhã de hoje, dia 08, um cronograma para entrega de cestas básicas às famílias caçapavanas em situação de vulnerabilidade. As datas vão de hoje até a próxima quarta-feira, dia 15. Os moradores de cada bairro terão um dia específico para receber suas cestas, e não será possível retirá-las em outra data. As entregas ocorrerão na Secretaria de Assistência Social, das 9h às 15h.

Para retirar as cestas, somente uma pessoa de cada família pode aguardar na fila. Ela deve portar um documento com foto e um comprovante de residência e preencher um cadastro com o CPF e o RG do chefe da família para fins de controle. É entregue somente uma cesta por família, não podendo ser retirada por terceiros.

Confira o cronograma completo:

Hoje – Vila Sul, Promorar e Interior

Amanhã, dia 09 – Forte, Floresta, São Jeronimo e Interior

Sexta-feira, dia 10 – Vila Batista, Vila Mercedes, Santa Rita e Interior

Segunda-feira, dia 13 – São Judas, Vivian, Persa, Orfila, Vila Figueira, Cidade Jardim, Pinheiro e Interior

Terça-feira, dia 14 – São João, Pazinato, Negrinho do Pastoreio, Vila Henriques, São Domingos, Aviação e Interior

Quarta-feira, dia 15 – Piraju, Patronato, Estrada do Salso, Centro e Interior