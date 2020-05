Quem precisar de algum serviço deve agendar horário de atendimento por telefone ou whatsapp

Em virtude da Pandemia de Coronavírus, muitos setores precisaram se adaptar a nova realidade para continuar prestando serviços a comunidade. Como é o caso do Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA), de Caçapava do Sul, que mantem o atendimento ao público, através de agendamento prévio.

Segundo o Coordenador do CRVA de Caçapava, Tiago Oliveira, os agendamentos são feitos via whatsapp pelo número (55) 984543824 das 9h as 16h ou pelo telefone (55) 3281 3541, das 12h as 16h.

O CRVA é responsável pelos serviços de transferência de propriedade, primeiro emplacamento, 2ª Via do CRLV, 2ª Via do CRV, alteração de características, liberação de restrições financeiras (alienação fiduciária/reserva de domínio), liberação de arrendamento mercantil (leasing), troca de município de veículo do RS, troca de município de veículo de outro estado, baixa definitiva de veículo como sucata, mudança de placa, certidão de registro, alteração de endereço residencial, alteração do endereço de entrega do CRV e/ou CRLV e alteração de nome/ razão social, RG e CPF/CNPJ.

Por Iara Menezes