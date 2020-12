O CTG Sentinela dos Cerros já tem nova patronagem para comandar a entidade pelos próximos dois anos. A eleição ocorreu na quarta-feira, dia 09, porque, em virtude da pandemia, nenhuma chapa tinha se inscrito para concorrer nas assembleias de abril e agosto.

A reunião foi realizada obedecendo às regras de distanciamento e de segurança exigidas. A única chapa inscrita, liderada pelo sócio Gentil Barcelos (Tiaca), foi eleita em votação simbólica, quando os demais membros da patronagem foram apresentados.

Durante o evento, o agora ex-patrão Flávio Barreiro fez um balanço período em que esteve à frente do CTG, lembrando as melhorias realizadas, como a troca do telhado e a reforma e a pintura do salão principal da sede social, a informatização total da entidade, a reconstrução da cancha de bocha, a reforma na sala de jogos, investimentos na sede campestre e a realização de todos os eventos sociais e campeiros.

Já o novo patrão disse que o desfio, agora, é dar continuidade ao trabalho realizado na entidade e entregar o CTG, daqui dois anos, igual ou melhor do que está recebendo. Barcelos parabenizou a patronagem anterior pelo trabalho e disse que atuará para tornar o CTG cada vez mais forte.

Informações: Blog do Lorenzo