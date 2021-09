Os alunos do terceiro ano do ensino médio, o Terceirão, do Colégio Coeducar, para colaborar com a campanha de vacinação contra a Covid-19, decidiram dar um cupom de desconto para as pessoas que apresentarem a carteira de vacinação durante as compras no brechó da turma.

A ação foi pensada durante uma aula de Sociologia, com a professora Franciele Difante, como proposta de intervenção social para favorecer a comunidade.

O brechó será realizado nos dias 10 e 13 de setembro, na quadra coberta da escola, a partir das 13h30min. Carteira de vacina na mão garante um cupom de 5% de desconto. Além dos uniformes, serão vendidas as mais variadas peças de vestuário: calças jeans, blusas de lã, moletons, jaquetas, casacos, entre outros itens.

Texto: Tisa de Oliveira/Colégio Coeducar

Imagem: Nicole Dias