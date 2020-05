Em tempos de seca, as pessoas passam a refletir sobre a água e o uso incorreto que fizemos dela. Segundo estudos, a cada 100 litros de água tratada no Brasil, 37 litros são desperdiçados por vazamentos, ligações irregulares ou roubos, além de o consumo médio do brasileiro estar 51% acima do que é recomendado pela ONU (110 Litros por habitante/dia), segundo dados do instituto Trata Brasil. Em cidades em que a população não está acostumada a enfrentar situações de racionamento ou escassez hídrica, como é o caso de Caçapava do Sul, este problema pode ter reflexos ainda mais graves.

Neste contexto, medidas emergenciais vêm sendo adotadas para garantir a distribuição de agua potável no município: obras para ampliação da capacidade das barragens e utilização de caminhões-pipa, que são abastecidos com água bruta para posterior tratamento na ETA (estação de tratamento de água) da CORSAN (Companhia Riograndense de Saneamento).

A empresa Dagoberto Barcellos S/A vem se mostrando uma importante parceira nesta empreitada, tendo papel fundamental na garantia do abastecimento de água no município. Desde meados do mês de maio, a empresa vem disponibilizando seus reservatórios e áreas de acumulação de água pluvial, de onde estão sendo coletados cerca de 1.500 m³ (1.500.000 litros) de água bruta por dia.

Portanto, nesse momento, cabe a todos nós adotarmos medidas para reduzir o consumo de água, evitando o desperdício e utilizando esse bem tão precioso de forma consciente.

Informações Assessoria Dagoberto Barcellos