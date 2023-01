De Nova Trento para Aparecida

Escrevo hoje, ainda em férias, diretamente do Santuário Nacional de Aparecida, juntamente com meu irmão de sacerdócio, Pe. Nelson Lara, pároco da Paróquia de Santa Ana. Somos romeiros e devotos de Nossa Senhora Aparecida.

Antes de chegarmos à casa da Mãe, passamos por Nova Trento (SC), onde visitamos o santuário da Madre Paulina, local de orações e devoção à Santa que vem conquistando espaço no coração de muitas pessoas. Não vou entrar nos detalhes da linda e marcante história de vida dessa humilde e caridosa mulher, que soube viver a santidade através do exercício da caridade.

Entre tantas lições de vida deixadas por Madre Paulina, destaco esse lindo pensamento: “não desanimeis jamais, mesmo que venham ventos contrários!”

Essa querida Santa faz a gente pensar sobre nossa vida. Quantas vezes desanimamos diante de pequenos obstáculos que a vida nos apresenta! Quantas vezes perdemos a motivação diante de pequenas dificuldades! E aí vem a Madre Paulina nos animar com esse lindo e oportuno pensamento. Que a vida e o exemplo de Madre Paulina possam nos inspirar na caminhada.

Aqui no Santuário de Aparecida, temos a oportunidade de ver com nossos próprios olhos e sentir em nossos corações a força intercessora de Nossa Senhora Aparecida. Quanta gente! Quantos filhos e filhas das mais diversas regiões desse imenso Brasil, se dirigindo para a casa da Mãe. Quantas manifestações de fé e de amor. Quanta gente agradecendo as graças alcançadas pela intercessão de Maria! Um dos integrantes da peregrinação chegou perto de mim e disse: “Padre, que energia boa que tem aqui nesse santuário!” Confesso que devo concordar com ele. Como é bom estar na casa da Mãe!

Na manhã de hoje [quarta-feira, dia 18], fiz a incrível experiência de, logo cedo, percorrer o caminho do Rosário. Momento forte de orações por todos vocês, queridos leitores, por todos os enfermos e enfermas e pessoas que pediram orações. Momento oportuno de manifestar a gratidão à Nossa Senhora pela proteção às pessoas amadas que sempre consagro a ela. Também aproveitei a oportunidade e coloquei no coração dela as necessidades mais urgentes da minha vida. Que esses pedidos me tornem uma pessoa cada vez melhor, a serviço da construção do Reino de Deus, inaugurado por seu Filho Jesus.

Concluindo essa breve partilha da nossa peregrinação à casa da Mãe Aparecida, gosto de deixar bem claro que tudo o que com fé depositamos no coração da Mãe, no seu tempo, chega ao coração do Filho. Como é bom ter uma Mãe atenta às necessidades de seus filhos! Peçamos sempre mais a intercessão de Maria para nos tornarmos mais santos, mais parecidos com ela! Que nosso SIM a Deus seja sempre generoso como foi o de Maria. Que Nossa Senhora Aparecida interceda muitas bênçãos sobre todos vocês, sobre nosso País, e sobre a humanidade inteira.

Grande Abraço!!