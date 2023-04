De outro mundo: primeira edição de Encontros Insólitos acontecerá em Minas do Camaquã

Fred Morsch, apresentador da série De Carona com os Óvnis, organiza o evento em parceria com a Pousada Bellamina

Por Tisa de Oliveira

Ufologia, paranormalidade, espiritismo e mistérios da nossa existência são temas que despertam interesse de um grande número de pessoas, desde curiosos até pesquisadores. Para este grupo, o produtor audiovisual, documentarista, apresentador e pesquisador de fenômenos anômalos, Fred Morsch, em parceria com a Pousada Bellamina, realizará, no distrito de Minas do Camaquã, no sábado, dia 15, a primeira edição de Encontros Insólitos. O tema será “A fantástica casuística ufológica brasileira”.

Gaúcho, natural de Getúlio Vargas, Morsch criou, produziu e apresentou a série De Carona com os Óvnis, do canal History. O programa ganhou o prêmio de melhor série brasileira na categoria documental, em 2018, e é reprisado aos domingos, no mesmo canal.

Em 2019, antes da pandemia, o produtor começou a gravar um documentário sobre a casuística ufológica de Caçapava e de Minas do Camaquã, o que será retomado este ano.

“Desde a série, me tornei um pesquisador de fenômenos anômalos e também passei a proferir palestras sobre ufologia. Em 2021, fui produtor associado do filme documental Moment of Contact, do diretor americano James Fox, sobre o ET de Varginha. A produção está nas principais plataformas de streaming americanas”, pontua.

Morsch já conhece Caçapava há um bom tempo, e desde que gravou um filme publicitário em Minas do Camaquã tem interesse pela casuística da cidade. Inclusive, a série De Carona com os Óvnis tem um episódio gravado na localidade, e de acordo com o pesquisador, desde que ele foi ao ar, muitas pessoas têm procurado o local para turismo ufológico.

“Resolvi incentivar isso. A proposta é que seja realizado [o evento Encontros Insólitos] todos os bimestres, e traremos nomes importantes da ufologia. Também começo um projeto chamado UAP 1, que vem a ser a instalação de câmeras de monitoramento dos céus em Minas do Camaquã. A primeira já deve ser instalada nesse mês. Este é um projeto de pesquisa ufológica, e se pretende registrar os fenômenos aéreos anômalos que acontecem na região”, destaca.

No dia 15, a programação inicia às 20 horas, e a palestra tem duração de uma hora e meia. Além de abordar o tema proposto, o pesquisador irá falar sobre a série e apresentar vídeos e casos pesquisados no Brasil inteiro. Depois disso, acontece a vigia, na Pedra do Engenho, na área da Pousada Bellamina.

“Pessoas de outros Estados, que fazem parte de uma rede de interesse, estarão presentes. Será um momento para trocar experiências e conhecimento sobre estes assuntos. O local escolhido é mágico, por isso temos segurança em fazer esta atividade lá, no silêncio, sem luzes. A ideia é tentar o avistamento de algum fenômeno ufológico”, conta.

O pesquisador mantém contato com o professor e ufólogo Elver Teixeira, que o mantém informado sobre os casos e os avistamentos da região. Em Caçapava, há alguns registros, que foram pesquisados pelos ufólogos. Em um deles, luzes perseguem os carros na direção de Minas do Camaquã. Em outro, dois agricultores relatam que viram uma nave muito baixa, passando em cima da casa. Segundo Morsch, há ainda outro caso, que inclusive foi noticiado na Record: o vídeo feito por um advogado, de um óvni que passou na localidade. As imagens foram analisadas e concluiu-se que não se tratava de um avião, nem de um drone.

“Devo ir todo mês, a partir de abril, para realizar a pesquisa e o documentário. Já em maio, será oferecido um workshop sobre produção de séries e documentários nas Minas. Pretendo ainda, além das vigílias noturnas, criar uma rota ufológica, fazer trilhas noturnas e diurnas, e realizar outras atividades como workshops de fotografia, drone, astronomia, yoga e hipnose. Vejo com enorme potencial o turismo ufológico na cidade. O céu nas Minas, à noite, por si só já é um espetáculo. Além da natureza ímpar, o lugar é envolto em mistérios. A casuística é bem rica no município, casos novos, inclusive abdução, fenômenos que não tinham sido relatados até agora”, completa.

Durante o ano, todos os bimestres, deve haver um evento com palestras, workshops e vigílias entre outras atividades. O número de pessoas é limitado. Ingressos antecipados, maiores informações e inscrições podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 9 8263-7129.

Foto: arquivo pessoal