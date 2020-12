Fotos: Lorenzo Stefani

A Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Rotary Club Maria Augusta, está decorando a Praça Dr. Rubens da Rosa Guedes para comemorar o Natal. Segundo a presidente da fundação rotária, Beatriz Maria Neis Casanova, a ideia nasceu em uma reunião da gestão presidida por Zita Ragagnin, quando se decidiu fazer um evento natalino.

A maior parte da decoração foi confeccionada a partir de garrafas pet, conseguidas com a ajuda dos catadores de recicláveis.

– Noventa por cento da arrecadação dos materiais veio através dos catadores. Para produzir os enfeites, contamos com as companheiras do Rotary Club Maria Augusta, que trabalharam em conjunto com uma empresa de São Sepé – contou Beatriz.

Para dar vida a esse projeto, foi necessário o investimento de aproximadamente R$38 mil e a mão de obra de 17 voluntários e de quatro pessoas contratadas, trabalhando junto ao artesão sepeesense Anderson Neves Correa, responsável por desenvolver as peças de decoração.

Porém, menos de 48h após o início da montagem da decoração, Beatriz e o Secretário de Cultura e Turismo, João Timotheo, foram pegos de surpresa ao perceberem que uma das peças havia sido depredada e que mais de 100m de fitas de Led, assim como o cabo de energia, haviam sido roubados. Além disso, a estrutura também foi danificada.

– Ficamos muito tristes com o acontecido, receosas em seguir em frente. Queremos fazer um apelo à população. A praça é patrimônio público, o local escolhido é um símbolo histórico da cidade, onde todos nós temos o direito de passear e o dever de cuidar. O Rotary Club Maria Augusta se sente honrado em trazer esse projeto tão lindo para nossa cidade e espera, de coração, que não fiquemos passivos diante de situações de depredação como a que ocorreu. Contamos com o apoio da população, pois o dever de manter o patrimônio público não é apenas dos seus governantes, mas principalmente da comunidade – declarou Beatriz.

De acordo com João Timotheo, a Secretaria contratou uma firma particular para fazer a vigilância do espaço e tem o apoio da Brigada Militar, que fará rondas frequentes para inibir novos furtos e a ação de vândalos.

– É importante que todos os caçapavanos cuidem do espaço, da sua limpeza e da manutenção. E, caso notem ações de vandalismo, acionem imediatamente a Brigada Militar pelo telefone 190. – disse o secretário.

As luzes da decoração serão acessas no sábado, dia 05, às 20h30min. Em conformidade com decreto do governo do Estado, não haverá nenhum evento neste dia para evitar aglomerações. Beatriz aconselha aos caçapavanos que queiram ver a decoração a respeitar os protocolos de segurança, ficando dentro dos seus carros, ao redor da praça, sem descer do veículo e utilizando máscaras.

Confira algumas imagens:

Por Iara Menezes