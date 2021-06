Criminosos se passam por funcionários do Banrisul, ligam para as vítimas e fornecem até número de protocolo. Assista ao vídeo divulgado pela delegada Débora Dias:

A delegada Débora Aparecida Dias divulgou um alerta à população, especialmente a quem é correntista do Banrisul, sobre um golpe que vem sendo aplicado, o do “cartão clonado”. De acordo com ela, os criminosos estão inovando ao praticá-lo. Além de enviarem pessoas à casa das vítimas para recolher o cartão, agora também ligam dizendo-se funcionários do banco, fornecem dados de identificação e inclusive um número de protocolo. A vítima é informada pelo golpista de que uma compra de alto valor foi efetuada com seu cartão, que teria sido clonado, e é orientada a ir até um caixa eletrônico para fazer alguns procedimentos, mas sem encerrar a ligação.

Segundo a delegada, esses procedimentos são a alteração da senha de um cartão virtual criado pelos golpistas com os dados da vítima, que, indo até o caixa eletrônico, libera o uso do cartão virtual para os golpistas.

– Se receber ligação de alguém dizendo que é de algum banco, principalmente do Banrisul, falando que o cartão teria sido clonado e que vá até um caixa eletrônico, desligue o telefone. O banco, seja qual for, não liga, não manda WhatsApp, não manda mensagem SMS – alerta a delegada Débora Dias.