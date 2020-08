Já pensou em pedir um lanche ou uma refeição e ao invés de entrar em vários sites de busca acessar apenas um e ter uma série de opções? É tecnologia usada a serviço, é inovação e empreendedorismo facilitando a vida das pessoas e empresas.

Os jovens Renan Alves Marques e Gustavo Maciel Ribeiro que mudaram para Santa Maria em 2010, pensando em dar continuidade aos estudos, agora investem em Caçapava com uma franquia do Delivery Much Brasil, uma startup de serviços de delivery online.

“Santa Maria é a matriz do Delivery Much que hoje é o maior aplicativo de delivery do interior do Brasil. Nós utilizamos por ser muito rápido, prático e por ter muitas opções e promoções. Algumas vezes comentávamos que isso fazia falta em Caçapava, pois a cidade tem muitos estabelecimentos de qualidade e não tinha essa opção para fazer o pedido”, avalia Renan.

A ideia ganhou força e se transformou de fato em empreendimento quando Gustavo retornou para Caçapava devido a pandemia. Foi então que a dupla conheceu locais novos, com grande potencial de venda e que cresceriam com a implantação do aplicativo. “Tenho um estabelecimento em Santa Maria e trabalho com o Delivery Much desde que abri, há 4 anos. Teve meses que um terço das minhas vendas foram feitas pelo aplicativo. Então entendemos que seria a hora de ir atrás para abrir em Caçapava e dar essa opção para as pessoas pedirem sem precisar ligar ou sair de casa. Acreditamos que seria o momento certo para implantar na cidade”, relata Renan.

O Delivery Much está presente na maioria das cidades do Estado. A implantação em Caçapava ainda está na fase inicial. Os empreendedores estão visitando restaurantes e verificando o interesse dos proprietários em usar o serviço. “Está tendo boa aceitação na cidade, estamos agilizando para implantar na primeira quinzena de setembro”, revela.

O aplicativo estreita a relação e facilita o contato entre a empresa e o consumidor. Os restaurantes disponibilizam no app o horário de funcionamento, cardápio, condições de pagamento. O cliente escolhe e fornece informações como endereço de entrega, forma de pagamento, se precisa de troco, enfim, dados para que a prestação de serviço aconteça.

Bares, restaurantes, lancherias, lanches rápidos, pizzarias, mercados, conveniências, pastelarias, distribuidora de bebidas, poderão ser cadastrados. Por enquanto a quantidade de estabelecimentos é limitada. Depois o aplicativo entra na cidade e faz um estudo, verifica quem tem interesse em fazer tele entrega e então mais empresas podem entrar. Não é necessário ter loja física, basta ter um CNPJ ou MEI.

O Delivery Much pode ser baixado no app storie. Ele funciona pela localização, vai abrir as opções onde a pessoa estiver. Como ainda não foi implantado em Caçapava, por enquanto não irá mostrar as opções de restaurantes. Quem quiser pode seguir no Instagram: Delivery Much Caçapava do Sul.

Por Tisa de Oliveira

MT 0017257/RS