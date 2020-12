Proprietários de veículos e condutores do Rio Grande do Sul desde 1º de dezembro, podem receber suas notificações de infrações e multas de trânsito diretamente no celular. O DetranRS aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) do Denatran, que permite maior agilidade no processo e garante a possibilidade de pagamento das multas com até 40% de desconto, caso o infrator renuncie apresentação de defesa e interposição recurso da autuação.

O desconto vale para infrações cometidas a contar da data de hoje e em que o proprietário de veículo ou condutor já tenham o aplicativo Carteira Digital de Trânsito no smartphone, com a opção de recebimento de notificação no formato eletrônico.

Como utilizar:

No aplicativo Carteira Digital de Trânsito, o mesmo utilizado para a CNH digital e o CRLV-e, é possível aderir ao SNE. Aí é necessário habilitar a opção para recebimento das notificações apenas pelo celular, e não mais por correspondência. E para poder pagar as multas com o desconto, é necessário renunciar a apresentação de defesa e interposição recurso da autuação.

