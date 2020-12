“A PÁ LAVRA! Larva de ouro, bruta e natural, desconhecida e obscura, rude e dolorosa, que condena e absolve; salva e redime! Quantos nomes essa pá lavra até que nos tornaremos seu rei e não escravos? Tudo que vai, vai com ela, tudo que vem, vem por ela. Quem nos deu voz para que se possa dizê-la? AMAR… eis a pá que lavra.”

Em junho de 2021, o Projeto Caminhos do Sul da América completará anos. O Projeto, que visa o desenvolvimento turístico de Caçapava do Sul e região, atuou, nesta década, no bem estar e estima da comunidade, enquanto as estruturas físicas e de gestão do turismo local se fortaleçam. Todas as atividades realizadas estão registradas no Blog Caminhos do Sul da América que também completa dez anos com contínuo e significativo acesso.

Todas as ações envolvem a comunidade com apoios e colaborações voluntárias. Exposições, oficinas e eventos foram exitosos, e se destacam os lançamentos dos livros e do e-book “Caminhos do Sul da América”; os workshops “Patrimônio Merece Respeito” e “Tua Saúde é nossa Saúde”; o sebo na Feira do Livro; os eventos do Dia da Mulher; e os concursos culturais para o aniversário de nossa cidade.

Para celebrar dez anos, intensificaremos as atividades. Elegemos o “Cuidado” como tema para 2021. Já temos certo o projeto “O Tom do Amor”, contemplado com os recursos da Lei da Cultura – Aldir Blanc, através do qual teremos ações, após a pandemia, com os alunos da APAE, idosos e infanto-juvenis através de oficinas sobre o “Amor” na tolerância, cuidado e respeito.

Saudamos, assim, todos os que fazem o Projeto Caminhos do Sul da América um sucesso, e à nossa comunidade, vitoriosos neste difícil ano que passa. Ótimo 2021 a todos nós, com saúde e bem estar a todas as famílias caçapavanas!

Por Lislair Leão Marques