O isolamento social é uma das medidas preventivas para evitar a proliferação do novo coronavírus. Mas isso acabou prejudicando o segmento de eventos do país. Para tentar amenizar os efeitos da crise, a diretoria do Clube União Caçapavana (CUC) planeja ações para melhorar a situação financeira da entidade centenária e conta com o apoio dos associados para minimizar o impacto provocado pela Covid-19.

Buscando soluções para sobreviver a este momento e visando a preparação para a retomada das atividades assim que for permitido, a diretoria do CUC está aprimorando a gestão. Segundo o presidente Antonio Dias de Almeida Filho (Lelo), uma das preocupações é o relacionamento com o associado.

– No momento, o foco é a restauração da saúde financeira da instituição para, posteriormente, organizar as diretrizes para a reabertura, reestabelecer atividades pós-pandemia e oferecer atividades atrativas para os sócios – declarou o presidente.

Segundo ele, para minimizar os impactos da pandemia, é necessária a atuação conjunta dos quadros da entidade e o apoio dos associados em campanhas e ações.

– Trabalhando junto, é possível elaborar projetos e políticas para desenvolvimento e recuperação da economia do Clube União. Para isso, é preciso que o sócio retome sua contribuição mensal com a entidade, para, num futuro próximo, poder voltar a usufruir da sua estrutura – disse Lelo.

Informações e imagem: Imprensa CUC