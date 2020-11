A prefeitura de Caçapava do Sul divulgou que a prova do Concurso Público de número 01/2020 deve ocorrer em 09 e 10 de janeiro de 2021, conforme a bandeira do modelo de Distanciamento Controlado. Realizado em parceria com a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC), o certame visa o provimento de 51 vagas para 44 cargos, além de cadastro reserva.

A prova estava marcada para junho deste ano, mas sua realização foi atrasada devido à pandemia do coronavírus. De acordo com a FUNDATEC, a nova data foi aprovada após uma série de medidas, como a divisão em dois dias devido à necessidade de mais salas, mais equipes e mais cuidados com quem prestará concurso e com quem trabalhará no certame. No dia 23 de dezembro o site da Fundatec e da Prefeitura divulgarão a data, hora e locais das provas.

Saiba mais no site da Fundatec pelo link:

https://concursos-publicacoes.s3.amazonaws.com/563/publico/563_Cacapava_Edital_de_Prosseguimento_Demais_Cargos.pdf?idpub=482467

