Divulgadas as atrações da 1ª Festa do Azeite

Artistas reconhecidos nacionalmente se apresentarão em Caçapava. Datas e horários dos shows devem ser anunciados nesta semana

Os organizadores da 1ª Festa do Azeite de Oliva, que ocorrerá em Caçapava entre os dias 27 e 29 de maio, divulgaram a lista de atrações do evento. E haverá música para todos os gostos: Chimarruts, Comunidade Nin-Jitsu, Dante Ramon Ledesma, Jairo Lambari, MFunk, Estela, Bonecos da Montanha (infantil), Pagode da Rolezin, Banda e Coral Caçapavano, Tela Class (rock), Pra ti Vê (pagode) e Lenin e Willian (sertanejo) são as atrações principais a se apresentar no Largo Farroupilha. As datas e os horários de cada show devem ser divulgados nesta semana.

Segundo Ignácio Lemos, coordenador geral do evento, as apresentações são gratuitas e, junto ao deck gastronômico onde ficarão os expositores de azeites de oliva, também haverá atrações musicais locais, que farão shows de voz e violão.

A Festa é inspirada nas comemorações que ocorrem no Mediterrâneo ao fim de cada colheita de olivas.

– Lá, quando extraem o primeiro azeite do ano, os produtores fazem uma festa para comemorar a nova safra. Em Minas Gerais, também já acontece algo parecido. Então, os olivicultores de Caçapava decidiram fazer isso na nossa cidade, porque o primeiro pé de oliveira foi plantado aqui, e para que gere um sentimento de pertencimento na comunidade com relação à olivicultura – explicou Ignácio.

Ainda de acordo com ele, a Festa contará com a participação de empreendimentos gastronômicos do município, que irão produzir pratos utilizando azeite de oliva, e de artesãos caçapavanos, que exporão seus produtos na Vila do Artesanato, que será montada em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção.

– A ideia é ser uma grande festa popular, para que toda Caçapava vá, e proporcionar a toda a comunidade que ainda não provou o azeite de oliva a oportunidade de conhecer as marcas e de ter essa experiência gastronômica – destacou Ignácio.

Considerada o berço da olivicultura gaúcha, Caçapava é a sede de cinco das 40 marcas de azeite de oliva existentes atualmente no Rio Grande do Sul. O azeite de oliva produzido na região já foi premiado mundialmente, e é esse fortalecimento da cadeia produtiva que será celebrado na Festa.

Os organizadores estimam receber mais de 10 mil pessoas durante o evento, que já tem presença confirmada do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos), do governador do Estado, delegado Ranolfo Vieira Junior (PSDB) e da secretária Estadual de Cultura, Beatriz Araújo.

A 1ª Festa do Azeite de Oliva foi idealizada pelos olivicultores locais em parceria com o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e com a Prefeitura de Caçapava. Organizado pelas produtoras Full Play e 1ª Casa Produções Audiovisuais, o evento tem financiamento do Pró-Cultura RS e do Governo do Estado.

Imagem: Divulgação