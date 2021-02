Radialista Dorotéo Fagundes quer restaurar a Casa dos Ministérios e fazer dela um espaço multicultural

O secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo, e o secretário-adjunto da pasta, Erni Rocha, reuniram-se no dia 18 de janeiro com o radialista e compositor Dorotéo Fagundes, responsável pelo Instituto Cavaleiros Farroupilhas. Ele quer transformar a Casa dos Ministérios em um espaço multicultural e na sede do Instituto. Também participaram do encontro o vice-prefeito Luiz Guglielmin, o ex-secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Flávio Monteiro, a secretária Geral, Cássia Freitas e uma equipe de arquitetos e engenheiros da Alfa Ideias, que apresentou a proposta.

A Gazeta conversou com Dorotéo Fagundes na quarta-feira, dia 27. Em entrevista, ele explicou que o interesse em recuperar a Casa dos Ministérios surgiu em setembro de 2012, quando esteve em Caçapava para uma cavalgada até Rio Pardo, e alguém chamou sua atenção para o imóvel.

Em 2014, em uma reunião junto ao Conselho de Cultura do Estado, ele falou sobre o propósito de restaurar a Casa, e outras pessoas se dispuseram a ajudar, entre elas o arquiteto Renato Mathias, especialista em recuperação de prédios históricos. Assim, no ano seguinte, eles visitaram Caçapava e montaram um pré-projeto de restauro.

O primeiro contato com a administração municipal aconteceu em 2018, com o então secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Flávio Monteiro, e o prefeito Giovani Amestoy.

– Fizemos uma reunião, e eu expus as nossas intenções, que são restaurar a Casa e nela fazer a sede do Instituto Cavaleiros Farroupilhas. O que foi dos cavaleiros farroupilhas do passado ser ocupado, agora, pelos cavaleiros farroupilhas do presente. Então, eu reforcei o pedido ao Renato Mathias para que desenvolvesse o projeto – declarou.

Após a reeleição do prefeito Giovani, Dorotéo foi procurado e informado de que havia o interesse na conclusão do projeto nesta gestão. Assim, junto com a equipe de arquitetos, ele veio a Caçapava para a reunião do dia 18.

– A ideia é restaurar de forma que o imóvel tenha autossuficiência na sua manutenção. E fazer animações culturais, além de visitações, gerar um pequeno museu do gaúcho, espaços para a exibição de filmes e documentários, palestras, aulas, exposições artísticas, lançamentos de livros e, por que não, transformar a Casa dos Ministérios no maior reduto de eventos ligados à cultura do Rio Grande – explicou.

De acordo com Dorotéo, ele agora aguarda um cronograma que está sendo desenvolvido pelo secretário Stener Camargo. O projeto está na fase de aprovação da restauração.

Sobre o financiamento da reforma, Dorotéo informou que nada sairá do erário municipal, mas sim dos governos estadual e federal. A intenção é comprar o imóvel, que é uma propriedade particular.

– A primeira coisa que se fez foi falar com os proprietários a respeito dessa ideia, e eles nos derem preferência na aquisição da Casa. Mas sem usar dinheiro da Prefeitura. Vamos buscar dinheiro do Estado e da União. Não é possível este prédio ficar na situação em que está. Quero alertar aos caçapavanos que não se assustem com o que estamos pretendendo fazer. É audacioso, mas é possível – finalizou.