A prefeitura informou que estão abertos até o dia 11, próxima quarta-feira, os editais que beneficiarão artistas, associações e grupos culturais de Caçapava através da Lei Aldir Blanc. Para participar, é preciso ler o edital destinado ao seu nicho artístico e enviar a documentação e o projeto de contrapartida cultural. Quem necessitar de ajuda para a inscrição pode ligar para a Secretaria de Cultura e Turismo pelo número (55) 3281-1599.

Ao todo, são três editais que estão disponíveis na íntegra no site da prefeitura, na seção transparência, subseção licitações. Confira, abaixo, um resumo sobre cada um deles.

Projetos Culturais Digitais

Voltado a inciativas culturais de produção audiovisual de caráter continuado de músicos, dançarinos, atores, artesãos e artistas plásticos de Caçapava, este edital recebeu R$89.889,98. Este valor financiará 48 projetos de R$1.840,00 cada. Os trabalhos, que podem ser oficinas e/ou apresentações, devem ser mantidos por, no mínimo, 12 meses em plataformas online e redes sociais, de forma gratuita e universal. É assegurada a cota de 12 projetos para produtores culturais e/ou artistas afrodescendentes, indígenas e LGBTQI+. Cada participante poderá inscrever apenas um projeto. O pagamento do auxílio será realizado mediante comprovação do lançamento do material audiovisual.

Fomento de Espaços Culturais

Destinado a projetos de caráter continuado, vinculados a espaços culturais de Caçapava como CTGs, Escolas de Samba, Coletivos de Dança, Capoeira, Bandas Municipais, Bandas Marciais e Corais Municipais. A este edital, foram destinados R$81 mil para nove projetos no valor de R$9 mil cada. As iniciativas devem prever atividades e/ou ações culturais em prol da comunidade local durante, no mínimo, seis meses. Está assegurada a cota de três projetos para produtores culturais e/ou artistas afrodescendentes, indígenas e LGBTQI+. O projeto selecionado deverá iniciar sua realização após o término do período pandêmico e/ou de estado de calamidade pública.

Prêmio Trabalhadores da Cultura

Dirigido a projetos culturais de caráter continuado, vinculados a espaços culturais, grupos artísticos, coletivos culturais e grupos de trabalhadores da cultura de Caçapava que promovam cultura contínua, desenvolvimento cultural e cidadania. Este edital contempla a gravação de espetáculos, produção de CDs e DVDs, músicas, oficinas, cursos e workshops artísticos, shows, danças, exposições, vernissages, artesanatos e artes no geral. São destinados R$84 mil a seis projetos culturais no valor de R$9 mil cada para os espaços culturais e a seis projetos no valor de R$5 mil cada para os demais grupos. As iniciativas devem prever atividades e/ou ações culturais permanentes durante, no mínimo, seis meses. Será assegurada a cota de três projetos para produtores culturais e/ou artistas afrodescendentes, indígenas e LGBTQI+.

Informações e imagem: Prefeitura Municipal