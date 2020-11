A sexta reportagem da série sobre as eleições municipais 2020 com os candidatos a prefeito, aborda os temas AGRICULTURA E OBRAS que são recorrentes para aos Caçapavanos. A cada edição o jornal apresenta as principais propostas dos planos de governo dos candidatos a majoritária. Confira:

(Textos enviados pelos candidatos)

______________________________________________________________________________________________

Quem vive no interior foi abandonado pela administração atual, não temos estradas e na maioria das vezes quem faz a manutenção é o próprio produtor rural. Criaremos o Projeto Caminhos da Produção, com um amplo programa de recuperação das estradas, dividido em duas áreas: emergencial e de longa durabilidade.

O emergencial dará prioridade aos caçapavanos que estão hoje sem acesso, além de áreas com maiores atividades produtivas de escoamento de grãos. Criaremos um núcleo de projetos em conjunto com outras secretarias, evitando a perda de recursos, reduzindo os desperdícios e oferecendo melhores serviços, estradas bem-feitas e com maior durabilidade.

Dentro da problemática das estradas, apontamos a desinformação sobre a real quilometragem das estradas do interior do município. Buscamos a colaboração de especialistas da área para ter uma informação precisa, e descobrimos o real tamanho das estradas de Caçapava: estradas municipais 924 km; estradas vicinais principais 682 km; estradas particulares 749 km. Portanto a partir desse momento já é possível planejar a recuperação das estradas e oferecer caminhos viáveis para a comunidade.

O projeto Agroindústrias Familiares oferecerá um financiamento através do Fundo Municipal de Agricultura no valor de R$40 mil, e o agricultor pagará apenas 50% do valor financiado, em 48x com carência de um ano.

Teremos a Casa do Produtor, um espaço colaborativo para gerar renda e emprego. Na cidade, faremos mutirões nos bairros com ações de limpeza, coleta de lixo pesado e embelezamento. Saiba mais sobre estes e outros projetos no nosso site darlan40.com.

______________________________________________________________________________________________

Vivemos momentos difíceis, como a seca e mesmo assim exportamos dezenas de toneladas de figo e pêssegos, além de darmos início a fruticultura da nós Pecã, com cursos e entrega de árvores frutíferas.

Transportamos água para mais de 20 localidades e atendemos mais de 100 famílias produtoras, perfurando dezenas de poços artesianos, levando mais de 800 mil litros de água potável. Criamos o Registro de Marcas, garantindo mais segurança e inibindo roubo de animais; entregamos mais de 3 mil frangas poedeiras para 100 produtores de 20 localidades; além de um trator agrícola e uma grade aradora, para o Santa Barbinha; Terceirizamos mais de 2 mil horas máquinas contratadas para conserto das estradas para escoar safra. VAMOS AINDA fortalecer o Sistema de Inspeção Municipal para ampliação do mercado de Produtos de Origem Animal e derivados; a Criação da Sala do Produtor Rural; Ampliação dos Programas; o Incentivo e promoção de cursos de capacitação e Criar a Rota das Oliveiras Municipal.

Com auxílio de maquinário de empresas de calcário, iniciamos a recuperação das estradas, como a da Cascata do Salso, Dra Anair e ruas de bairros e vilas. Assumimos o pagamento do maquinário novo adquirido em 2016 e investimos na compra do cesto hidráulico que retomou o reparo da iluminação do município e compramos uma máquina de varrição mecanizada de roçada e limpeza.

Fizemos a recuperação e construção de mais de 40 pontes no interior e demos continuidade ao calçamento de ruas de bairros; a instalação de lixeiras nas no centro; reforma de praças, chafariz e rótulas e o projeto de asfalto de mais de 26 quadras que ligam centro aos bairros. Para o próximo mandato, temos o projeto 100+, que vai calçar 100 quadras de bairros e vilas, 25 ao ano, além de mais horas máquinas de terceirização das estradas do interior.

______________________________________________________________________________________________

Serão implantadas duas super secretarias: a de Obras será substituída pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, com estrutura para cuidar exclusivamente da cidade: com equipe fixa para conserto de esgotos, reposição do calçamento, recolhimento de lixo, trânsito, limpeza urbana e embelezamento. O interior fará parte da Secretaria de Desenvolvimento Rural e dará atenção especial ao homem do campo. Terá duas diretorias: uma vai cuidar com exclusividade da agricultura e a outra ficará responsável pela manutenção das estradas.

Na Secretaria de Infraestrutura, a prioridade é ampliar os investimentos em calçamento e asfalto, primeiro nas ruas dos bairros e depois nas vias centrais. O projeto contempla pavimentar a rua principal de cada bairro. Vamos construir calçada para pedestre, ciclovia na Avenida Santos Dumont e pista de caminhada no entorno do Forte Dom Pedro II; retomaremos o projeto de embelezamento da cidade, ampliando-o para os bairros; obras inacabadas, como a pavimentação da Avenida Castelo Branco, serão concluídas.

Na Secretaria de Desenvolvimento Rural, a prioridade é a manutenção e melhorias das estradas e patrulha agrícola. Faremos um planejamento para a recuperação de pontes do interior e um mapeamento de locais estratégicos do meio rural para a construção de pontes de concreto. Em parceria com Sindicatos, Emater e Associações Rurais, criaremos um programa de construção de açudes e bebedouros no interior. Reativaremos a Sub-Prefeitura das Minas do Camaquã. A manutenção de ruas e melhorias das estradas será feita com a estrutura da Prefeitura e serviço terceirizado.

______________________________________________________________________________________________

Entre as ações a serem executadas com prioridade na área da agricultura e obras, destaca-se o investimento em saneamento básico em bairros e vilas, juntamente com um plano de recuperação e melhorias nas ruas, assegurando o tráfego de veículos e pedestres.

Outra ação imediata será a implementação de uma nova metodologia de manutenção das estradas, estipulando equipes e um calendário de execução de serviços, respeitando as características e necessidades de cada região, garantindo que o homem do campo tenha condições de deslocamento e também que possa transportar sua produção.

Para a área urbana, será montada uma equipe permanente de servidores com o objetivo de corrigir calçamentos, canteiros e limpar os cordões de calçada. A recuperação das calçadas, também é uma ação prevista, para possibilitar o passeio público e a inclusão social. Também será implantado o projeto “Arboriza Caçapava” que visa a manutenção dos espaços públicos e ampliação de áreas verdes com participação da comunidade.

Já na área da agricultura, um dos principais projetos será incentivar o associativismo e fomentar o crescimento dos produtores rurais nas pequenas e médias propriedades, através de programas de consultoria e assistência técnica, através de convênios com Emater, Senar e Universidades. Também será intensificado o trabalho de abertura de açudes, bebedouros e cisternas, para evitar a falta de água em períodos de estiagem. Será realizado um trabalho intensivo para o incremento das atividades características do município, como: produção de grãos, a ovinocultura, pecuária familiar, olivicultura, a viticultura, a fruticultura, a piscicultura e a apicultura.

______________________________________________________________________________________________

A Secretaria de Obras deverá funcionar com projetos para o desenvolvimento do município na perspectiva do planejamento estratégico, com metas de curto, médio e longo prazos e com controle social, por meio da participação popular. Uma das prioridades do nosso governo será o saneamento básico, parte essencial da infraestrutura urbana. A qualidade dos serviços de abastecimento, distribuição de água e o destino dos esgotos têm impactos na economia e principalmente na saúde, já que a falta de saneamento é a causa de muitas doenças que poderiam ser evitadas com investimentos.

Em Caçapava vários esgotos são depositados em sangas, o que causa poluição. Implantar saneamento e sistema de tratamento de esgoto nas vilas e povoados do município como instrumento de prevenção a doenças e promoção da melhoria da qualidade de vida, tendo como base o plano de metas de investimentos feitos com a Corsan, é um dos objetivos.

Quanto à zona rural, é fundamental atenção com as estradas do interior do município que precisam de uma atenção especial, porque é através delas que sai nossa produção agropecuária, a agricultura familiar e também o acesso dos nossos alunos até as escolas no transporte escolar. A secretaria de Obras deverá ser remodelada, seu parque de máquinas reestruturado, com parcerias públicas e privadas. Passará a ser chamada Secretaria de Infraestrutura e Logística, com um técnico para o cargo, para a reconstrução da malha viária de toda cidade e interior. Na Zona Rural vamos implementar o Programa Porteira Adentro, que visa fornecer ao produtor rural assistência técnica, parcerias com MPA, patrulhas agrícolas regionalizadas, apoio e incentivo a introdução de novas culturas na agricultura e pecuária familiar, correção de solo com calcário, e inseminação artificial.

______________________________________________________________________________________________

Em nosso governo, a partir de 2021, as pastas de AGRICULTURA E OBRAS estarão atuando de maneira complementar numa tentativa de prestar melhores serviços às comunidades do município. Nos dias de hoje a Secretaria Obras trabalha mal, com déficit de atendimento quanto à manutenção das estradas e a Secretaria de Agricultura trabalha pouco em benefício ao pequeno produtor rural que ainda teima em permanecer no campo. Nossa proposta atacará diretamente esta deficiência, a saber: