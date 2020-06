O Presidente Municipal do PL, Zauri Tiaraju de Castro, se lançou como Pré-candidato a Prefeito de Caçapava do Sul, no final da tarde de ontem (24).

O lançamento da pré-candidatura foi realizada através da sua página pessoal do facebook. Coronel Tiaraju como é conhecido, foi Prefeito de Caçapava do Sul de 2009 a 2012. Já na eleição de 2016, Tiaraju foi candidato a Prefeito mas acabou desistindo da candidatura após ter o seu registro impugnado pela Justiça Eleitoral.

“Acredito que não estamos no melhor momento para fazer política. O povo está focado e preocupado com a saúde em virtude da Covid-19. No entanto, visando dar uma satisfação aos amigos e simpatizantes da nossa causa, publicamos nossa intenção de concorrer por uma Caçapava melhor.” Relatou Zauri.